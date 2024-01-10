Как идеально очистить пол: действенный лайфхак от хозяек
Химические средства для мытья полов могут быть вредны для здоровья и окружающей среды. К счастью, есть ряд эффективных и экологичных альтернатив, которые можно приготовить дома из простых ингредиентов.
Об этом пишет Shuba.
Уксус
Уксус – это прекрасное средство для мытья полов благодаря своей кислой природе. Он помогает удалить грязь, копоть и жир, не оставляя неприятного запаха.
Чтобы приготовить уксусный раствор для мытья полов, смешайте столовый уксус с водой в равных пропорциях. Дайте смеси настояться в течение нескольких минут. Тряпка для мытья пола должна быть влажной, но не мокрой.
После мытья пола уксусом можно пройтись еще и чистой тряпкой, чтобы удалить остатки уксуса.
Сода
Сода – еще одно эффективное средство для мытья полов. Она помогает удалить грязь, копоть и жир, а также дезинфицирует пол.
Чтобы приготовить содовый раствор для мытья полов, смешайте соду с водой в пропорции 1:3. Дайте смеси настояться в течение нескольких минут. Тряпка для мытья пола должна быть влажной, но не мокрой.
После мытья полов содовым раствором можно пройтись еще и чистой тряпкой, чтобы удалить остатки соды.
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Лимонный сок
Лимонный сок – это еще одно натуральное средство для мытья полов, которое помогает удалить грязь, копоть и жир. Он также оставляет на полу приятный лимонный аромат.
Чтобы приготовить лимонный раствор для мытья полов, смешайте лимонный сок с водой в пропорции 1:2. Дайте смеси настояться в течение нескольких минут. Тряпка для мытья пола должна быть влажной, но не мокрой.
После мытья полов лимонным раствором можно пройтись еще и чистой тряпкой, чтобы удалить остатки лимонного сока.
Белый уксус
Белый уксус – это более концентрированный вариант столового уксуса. Он помогает удалить самые стойкие загрязнения, такие как пятна от жира или копоть.
Чтобы приготовить раствор уксуса для мытья полов, смешайте белый уксус с водой в пропорции 1:10. Дайте смеси настояться в течение нескольких минут. Тряпка для мытья пола должна быть влажной, но не мокрой.
После мытья полов белым уксусом можно пройтись еще и чистой тряпкой, чтобы удалить остатки белого уксуса.
Напомним, мы уже писали, как легко отмыть пол до блеска.
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