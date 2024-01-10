Как идеально очистить пол: действенный лайфхак от хозяек

Химические средства для мытья полов могут быть вредны для здоровья и окружающей среды. К счастью, есть ряд эффективных и экологичных альтернатив, которые можно приготовить дома из простых ингредиентов.

Об этом пишет Shuba.

Уксус

Уксус – это прекрасное средство для мытья полов благодаря своей кислой природе. Он помогает удалить грязь, копоть и жир, не оставляя неприятного запаха.

Чтобы приготовить уксусный раствор для мытья полов, смешайте столовый уксус с водой в равных пропорциях. Дайте смеси настояться в течение нескольких минут. Тряпка для мытья пола должна быть влажной, но не мокрой.

После мытья пола уксусом можно пройтись еще и чистой тряпкой, чтобы удалить остатки уксуса.

Сода

Сода – еще одно эффективное средство для мытья полов. Она помогает удалить грязь, копоть и жир, а также дезинфицирует пол.

Чтобы приготовить содовый раствор для мытья полов, смешайте соду с водой в пропорции 1:3. Дайте смеси настояться в течение нескольких минут. Тряпка для мытья пола должна быть влажной, но не мокрой.

После мытья полов содовым раствором можно пройтись еще и чистой тряпкой, чтобы удалить остатки соды.

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Лимонный сок

Лимонный сок – это еще одно натуральное средство для мытья полов, которое помогает удалить грязь, копоть и жир. Он также оставляет на полу приятный лимонный аромат.

Чтобы приготовить лимонный раствор для мытья полов, смешайте лимонный сок с водой в пропорции 1:2. Дайте смеси настояться в течение нескольких минут. Тряпка для мытья пола должна быть влажной, но не мокрой.

После мытья полов лимонным раствором можно пройтись еще и чистой тряпкой, чтобы удалить остатки лимонного сока.

Белый уксус

Белый уксус – это более концентрированный вариант столового уксуса. Он помогает удалить самые стойкие загрязнения, такие как пятна от жира или копоть.

Чтобы приготовить раствор уксуса для мытья полов, смешайте белый уксус с водой в пропорции 1:10. Дайте смеси настояться в течение нескольких минут. Тряпка для мытья пола должна быть влажной, но не мокрой.

После мытья полов белым уксусом можно пройтись еще и чистой тряпкой, чтобы удалить остатки белого уксуса.

Напомним, мы уже писали, как легко отмыть пол до блеска.

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