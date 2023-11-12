Как идеально вымыть окна без разводов: все самые эффективные способы

Как помыть окна до блеска без разводов

Мытье окон – неприятная, но необходимая обязанность, которой важно уделять внимание, чтобы избежать неприятных разводов и обеспечить безопасность, особенно если вы проживаете на высоких этажах.

Убедитесь, что вы выбрали правильную погоду для мытья окон, избегая сильного жаркого дня, когда моющее средство может быстро высыхать и оставлять следы, пишет сайт vikna.tv.

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Основные шаги мытья окон включают вымывание подоконника, снятие штор и москитных сеток, мойку оконной рамы, и только затем приступайте к мойке стекла. Раствор уксуса или лимонного сока может служить эффективным средством для мытья, при этом следует использовать распылитель и мягкую тряпку для вытирания.

Газетная бумага является традиционным методом, который хорошо впитывает влагу и оставляет стекло блестящим. Еще одной альтернативой является раствор соли, который справится с незначительными загрязнениями, придавая стеклу невероятный блеск. Раствор нашатырного спирта, хоть и имеет резкий запах, но не оставляет разводов на стекле. Помните, что важно соблюдать осторожность и соблюдать правила безопасности при мытье окон.

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