Как использовать пепел в саду и огороде в качестве удобрения

Зола издавна известна как эффективное органическое удобрение, богатое полезными элементами, такими как калий, кальций, фосфор, магний и микроэлементы. Его применение улучшает структуру почвы, стимулирует рост растений, повышает урожайность и способствует укреплению иммунитета культур.

Впрочем, для достижения желаемого результата важно знать, как правильно его использовать, чтобы не нанести вред саду или огороду. Об этом пишет ТСН.

Перед внесением пепла нужно выяснить тип почвы на участке, ведь это удобрение эффективно только для кислых или слабокислых почв. На щелочных участках его применение может оказаться вредным. Определить кислотность поможет обычная лакмусовая палочка из садового магазина. Следует также учитывать, что не все растения хорошо реагируют на подкормку золой. В частности, овощные культуры типа помидоров, перца, капусты и огурцов обычно получают от него пользу. Зато растения, предпочитающие более кислую среду — такие как голубика, калина, гортензия или жимолость — лучше подкармливать другими средствами, например сульфатом калия.

Лучшим временем для внесения пепла считается весна. В начале сезона его распределяют по участку из расчета примерно ведро на 3-4 квадратных метра. Почва после этого становится более рыхлой, а растения получают необходимые питательные вещества. Не стоит сыпать пепел прямо на уже проросшие семена, ведь эффективнее добавлять его непосредственно под корень растений и кустов, обеспечивая контакт с корневой системой.

Пепел также используют как природное средство против вредителей. В частности, для борьбы с тлей готовят специальный отвар – просеянный пепел кипятят в воде, настаивают, процеживают и разбавляют до необходимого объема для опрыскивания пораженных растений. Кроме того, это удобрение можно использовать и для комнатных растений. Для этого пепел смешивают с водой, настаивают неделю и используют для подкормки цветов в горшках.

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Эффективен и жидкий вариант подкормки: раствор пепла в воде используют для полива под корень овощей или ягодных кустов. К примеру, землянику и клубнику рекомендуется подкармливать сразу после цветения — тогда пепел не только стимулирует рост, но и защищает от серой гнили и вредителей. При посадке саженцев деревьев или ягодных кустов также целесообразно добавить пригоршню пепла в лунку, чтобы облегчить укоренение и адаптацию к новой среде.

Ценность пепла как удобрения объясняется высоким содержанием калия, которого в древесной золе обычно 10–12%. Именно поэтому он особенно полезен для таких культур как томаты, огурцы, капуста, картофель, морковь, лук, клубника, виноград. В составе также кальций, фосфор, другие микро- и макроэлементы. В то же время пепел не содержит азота и хлорных соединений, поэтому экологически безопасен для большинства растений. Правильное и своевременное применение этого простого средства способно значительно улучшить состояние вашего огорода или сада.

Раньше мы рассказывали, какие растения нельзя сажать вблизи помидоров.

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