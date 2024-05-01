Как исцелиться от травмы предательства
Возможно ли исцеление от травмы?
Возможно, в большей степени!
Но для этого нужно осознать, что это есть и мешает вам быть счастливым.
Я не открою Америку если скажу, что без психолога или психотерапевта это возможно сделать.
Ведь получаем мы травму в контакте и в контакте нужно исцелять её, но со специалистом, а не с партнёром, который 100% эту травму подсвечивает. Ведь вы не даром выбрали именно такого партнёра.
Как происходит исцеление?
Вы знаете, что главная причина существования травмы – это не способность простить себя или других людей.
Так вот, важно простить себя, дать себе разрешение быть разным, не идеальным и простить родителя. Родитель делал лучшее, что мог. Если это было ужасно по вашему ощущению, то значит на большее он был не способен.
Признать, что мир и люди не идеальны-это и есть жизнь.
Изучить себя, все свои стороны и принять себя "хорошим" и "плохим".
Дать себе право на ошибки и разный опыт .
Отпустить "поводок" повешенной требовательности к себе и другим.