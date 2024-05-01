Как исцелиться от травмы предательства

Возможно ли исцеление от травмы?

Возможно, в большей степени!

Но для этого нужно осознать, что это есть и мешает вам быть счастливым.

Я не открою Америку если скажу, что без психолога или психотерапевта это возможно сделать.

Ведь получаем мы травму в контакте и в контакте нужно исцелять её, но со специалистом, а не с партнёром, который 100% эту травму подсвечивает. Ведь вы не даром выбрали именно такого партнёра.

Как происходит исцеление?

Вы знаете, что главная причина существования травмы – это не способность простить себя или других людей.

Так вот, важно простить себя, дать себе разрешение быть разным, не идеальным и простить родителя. Родитель делал лучшее, что мог. Если это было ужасно по вашему ощущению, то значит на большее он был не способен.

Признать, что мир и люди не идеальны-это и есть жизнь.

Изучить себя, все свои стороны и принять себя "хорошим" и "плохим".

Дать себе право на ошибки и разный опыт .

Отпустить "поводок" повешенной требовательности к себе и другим.