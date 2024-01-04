Как из Мексики: Как вырастить кактус большим

Как ухаживать за кактусами чтобы они выросли большими

Кактусы – это неприхотливые растения, которые могут украсить любой интерьер. Однако чтобы они зацвели, нужно знать некоторые правила ухода.

Кактусы любят яркий свет, поэтому лучшее место для них – подоконник, куда попадает много солнечных лучей. Если такого места нет, можно использовать искусственное освещение, пишет noviydoctor.

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Для цветения кактуса требуется температура в пределах +20…25°C. При более низкой или более высокой температуре цветок может не зацвести или даже погибнуть.

Кактусы поливают только тогда, когда земля в горшке полностью высохнет. При этом старайтесь не попадать водой на листья и цветы.

Для цветения кактуса нужно подпитывать каждые 2-3 недели специальными удобрениями для кактусов. При этом важно соблюдать инструкцию на упаковке, чтобы не навредить растению.

Перед цветением кактуса необходимо обеспечить состояние покоя. Для этого зимой сокращают полив и прекращают подкормку, а также переносят горшок в темное и прохладное место с температурой от +10 до +15°C.

Если вы будете соблюдать эти правила, то ваш кактус обязательно зацветет. Однако, следует помнить, что каждое растение индивидуально, и может потребоваться некоторое время, чтобы оно зацвело.

Напомним, мы уже писали, какие растения могут расти в тени.

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