Как избавиться от колорадских жуков на огороде не собирая их руками

Устали собирать колорадских жуков вручную? Есть простое и экологичное решение! В специализированных магазинах продаются средства для борьбы с колорадскими жуками, но некоторые дачники решили разработать собственную ловушку из сырого картофеля и воды.

Попробуйте эту ловушку с сайта "Главред" уже сейчас и забудьте о колорадских жуках. Ловушка привлекает жуков, уменьшает их численность, что делает ее эффективным и экологическим методом борьбы.

Читайте также: Что высадить у кустов и деревьев весной, чтобы улитки будут убегать из вашего сада

Сделайте ловушку из пластиковой или стеклянной бутылки:

Возьмите бутылку с высоким и узким горлом. Насыпьте туда сырой картофель. Добавьте половину стакана воды. Оставьте ловушку на грядке.

Запах картофеля приманит жуков, и они сами попадут в ловушку. Вам больше не придется тратить время на ручную уборку!

Помните:

Расставляйте ловушки по всей площади грядки.

Меняйте содержимое ловушки (картофель и воду) каждые 5-7 дней.

Этот метод:

Эффективно уменьшает численность колорадских жуков.

Помогает избавиться от других вредителей, таких как медведка и улитки.

Является экологически чистым, в отличие от химических препаратов.

Напомним, ранее садоводы рассказали, когда начинать обработку растений и почвы против майских жуков и их личинок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!