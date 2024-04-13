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Как избавиться от колорадских жуков: огородники поделились быстрым и эффективным методом

Цихоцкая Мария

Как избавиться от колорадских жуков: огородники поделились быстрым и эффективным методом

Борьба с колорадским жуком – это вечное противостояние огородников и вредителей. Химические препараты, хоть и дают результат, вредят окружающей среде и не всегда гарантируют полное уничтожение жуков. К счастью, существуют экологические альтернативы – ловушки для колорадских жуков, которые можно легко сделать своими руками. Об этом пишет Дача Wiki.

Преимущества экологических ловушек:

  • Безопасность: В отличие от химикатов, ловушки не вредят людям, животным и окружающей среде.
  • Эффективность: При правильном размещении и регулярном очищении ловушки способны значительно сократить численность жуков.
  • Простота изготовления: Для создания ловушки не требуются специальные инструменты или материалы.

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Как сделать ловушку для колорадских жуков:

Вам понадобится:

  • Пластиковая или стеклянная бутылка с высоким узким горлом
  • Сырой картофель
  • Вода

Инструкция:

  1. Наполните бутылку нарезанным сырым картофелем.
  2. Добавьте полстакана воды.
  3. Закопайте бутылку в землю по горлышку на картофельной грядке.

Запах картофеля привлечет колорадских жуков, которые, заползая в бутылку, уже не смогут из нее выбраться. Для большей эффективности рекомендуется разместить несколько ловушек по всей площади грядки.

Важно:

  • Регулярно, раз в 5-7 дней, меняйте содержимое ловушек, чтобы они не теряли свою привлекательность для жуков.
  • Выловленных жуков уничтожайте, чтобы они не размножались.

Напомним, мы уже писали, как избавиться от колорадского жука без химии.

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