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Как избавиться от купероза на лице: 7 действенных методов

Цихоцкая Мария

Как избавиться от купероза на лице: 7 действенных методов

Сосудистая сеточка на лице – распространенная проблема, которая портит эстетический вид кожи. Полностью избавиться от купероза самостоятельно невозможно, но можно значительно снизить его проявления и предупредить появление новых капилляров.

Об этом пишет ТСН.

Причины купероза:

  • Чувствительная кожа: люди с таким типом кожи более склонны к появлению купероза.
  • Наследственность: склонность к куперозу может передаваться по наследству.
  • Внешние факторы:
    • Неправильный уход за кожей.
    • Агрессивные косметические средства.
    • Сердечно-сосудистые заболевания.
    • Злоупотребление алкоголем и курение.
    • Перепады температур.
    • Горячие маски, вакуумная чистка, агрессивный массаж.

Как уменьшить куперозную сетку:

Домашние методы:

  • Контрастное умывание: укрепляет сосуды.
  • Витамины: по назначению врача.
  • Косметика: сыворотки с антикуперозными компонентами.

Салонные процедуры:

  • Термолифтинг: стимулирует выработку коллагена и укрепляет сосуды.
  • Водорослевые маски: питают и увлажняют кожу.
  • Криотерапия: жидким азотом, для профилактики.
  • Массаж: улучшает кровообращение.
  • Лазерная терапия: наиболее эффективный метод, удаляет сосудистую сеточку.

Питание:

  • Уменьшить: острую, копченую, соленую пищу, печень, сыр, шоколад, бобовые.
  • Включить: продукты, богатые витаминами C, K, P и антиоксиданты: зерновые, овощи, фрукты, ягоды, орехи, зелень.

Помните:

  • Уход за кожей с куперозом нуждается в комплексном подходе.
  • Регулярно посещайте дерматолога, чтобы контролировать состояние кожи.
  • Защищайте кожу от солнца, ветра и морозов.
  • Ведите здоровый образ жизни.

Напомним, мы уже писали, как сохранить молодость кожи.

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