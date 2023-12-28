Как избавиться от маленьких мошек возле комнатных растений: простой лайфхак

Комнатные цветы – это не только украшение дома, но источник радости и удовольствия для многих людей. Однако иногда к цветам могут заселиться нежелательные гости – мошки и разные насекомые.

Этот способ эффективен для профилактики появления насекомых. Если же насекомых уж очень много, лучше использовать специальные препараты, пишет ukr.media.

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Избавиться от них можно с помощью покупных химических препаратов, но они могут быть токсичными для растений и людей. Альтернативным вариантом является использование природных средств, например чеснока.

Чеснок содержит фитонциды – вещества, обладающие антибактериальным и фунгицидным действием. Они также являются эффективным репеллентом для насекомых.

Чтобы приготовить средство от мошек и насекомых из чеснока, необходимо:

Измельчить 5 зубчиков чеснока. Залить их 1 литром воды. Оставить на 5 дней в темном месте. Процедить настой. Опрыскивать растения полученным настоем.

Настой чеснока нельзя нагревать, так как это может повредить его биологически активные вещества.

Опрыскивать растения настоем чеснока следует 2-3 раза в неделю. Через несколько недель мошки и другие насекомые должны исчезнуть.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

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