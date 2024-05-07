Как избавиться от мха на газоне: советы огородников

Мох на газоне и брусчатке – это неприятное явление, которое может портить эстетику вашего сада. Он возникает, обычно, в тенистых местах с нехорошим дренажем. Специалисты из Joe's Lawn Care предлагают три метода борьбы с мхом, о которых идет речь в этой статье.

Использование гербицида:

Приобретите специальное средство для уничтожения мха, обычно содержащее железный купорос. Рассыпьте гербицид по участку с мхом, следуя инструкции на упаковке. Благодаря высокому содержанию железа в почве мох погибнет.

Физическое удаление:

Для этого вам понадобятся грабли или лопата. Тщательно вычесывайте мох из газона, стараясь максимально удалить его корни. Этот метод может быть трудоемким, но он экологически чист.

Средство для мытья посуды:

Этот необычный метод действительно может помочь избавиться от мха. Смешайте 60 мл жидкого моющего средства с 4,5 литрами воды. Залейте раствор в пульверизатор и обильно опрыскивайте мох. В следующий день мох почернеет, высохнет и исчезнет.

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Важно:

Перед использованием любого метода проверьте прогноз погоды. Опрыскивать мох следует в сухую погоду, чтобы раствор не смылся дождем.

Используя гербициды, соблюдайте правила безопасности и не допускайте попадания химических веществ на другие растения.

Регулярно ухаживайте за газоном, чтобы предотвратить повторное появление мха: обеспечьте хороший дренаж, подпитывайте траву, удаляйте сорняки.

Следуя этим советам, вы сможете избавиться от мха на газоне и сохранить красоту вашего сада.

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