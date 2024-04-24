Как избавиться от муравьев в доме: топ действенных методов

Домашние муравьи – настоящая напасть, которая портит продукты и вредит имуществу. Эти насекомые, знакомые всем, как один из самых навязчивых вредителей, могут появиться в любом доме. Они доставляют много проблем и неудобств, поэтому важно знать, как с ними бороться. Об этом пишет Главред.

Где прячутся муравьи?

Теплолюбивые муравьи ищут для поселения темные, тёплые и влажные места. Их колонии можно найти в самых неожиданных уголках:

В щелях стен, пола и фундамента

По обоям

В коробках и ящиках

В складках одежды

В вазах и бытовой технике

Как отпугнуть муравьев?

Муравьи чувствительны к определенным запахам, которые можно использовать для их отпугивания:

Растения и травы: петрушка, чеснок, лавровый лист, горчица, чабрец, мелисса, мята, лимонная цедра, чеснок, острый перец.

петрушка, чеснок, лавровый лист, горчица, чабрец, мелисса, мята, лимонная цедра, чеснок, острый перец. Эфирные масла: лаванда, мята, чайное дерево, эвкалипт.

лаванда, мята, чайное дерево, эвкалипт. Уксус: раствор из уксуса и воды (1:1).

Как избавиться от муравьев?

Народные методы:

Отравленная приманка: смешайте сахар с содой или борной кислотой и разложите в местах скопления муравьев.

смешайте сахар с содой или борной кислотой и разложите в местах скопления муравьев.

Борные и дрожжевые шарики: смешайте борную кислоту с дрожжами и водой, скачайте шарики и разложите их по дому.

смешайте борную кислоту с дрожжами и водой, скачайте шарики и разложите их по дому.

Цветы и травы: разложите по дому свежие или сушеные цветы и травы, отпугивающие муравьи.

разложите по дому свежие или сушеные цветы и травы, отпугивающие муравьи. Химические средства:

Ловушки: готовые ловушки с ядом, которые уничтожают попавших внутрь муравьев.

готовые ловушки с ядом, которые уничтожают попавших внутрь муравьев.

Гели: наносятся каплями в местах передвижения муравьев.

наносятся каплями в местах передвижения муравьев.

Мел: используется для нанесения защитных линий у плинтусов, дверей и окон.

используется для нанесения защитных линий у плинтусов, дверей и окон.

Порошки: рассыпаются в местах скопления муравьев.

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Как избавиться от муравьев навсегда?

Найдите гнездо: Это самый важный шаг. Гнездо может быть где угодно, потому тщательно осмотрите все уголки вашего дома. Уничтожьте гнездо: Залейте гнездо крутым кипятком, раствором буры или инсектицидом. Используйте профилактические меры: Регулярно убирайте, замазывайте щели и проветривайте помещение.

Помните, что комплексный подход к борьбе со муравьями даст наилучший результат. Используйте народные методы, химические средства и профилактические меры, чтобы избавиться от этих вредителей навсегда!

Мы уже писали, как избавиться от стаи муравьев на огороде без химии.

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