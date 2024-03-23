Как избавиться от неприятного запаха на кухне: действенные лайфхаки от хозяек
Приготовление пищи дарит не только аппетитные блюда, но иногда неприятные запахи, которые могут задерживаться на кухне. Рыба, специи, лук и чеснок – вот только несколько "виновников" таких ароматов. Как с ними бороться? Есть несколько действенных, а главное – простых методов. О них расскажет Телеграф.
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Вот несколько советов:
- Закрывайте крышки на кастрюлях.
Это поможет не только удерживать запахи, но и снизить уровень влажности в помещении.
- Убирайте во время приготовления пищи.
Протирайте поверхности от пролитой жидкости и жира, а также стирайте посуду и сковороду сразу после использования.
- Проветривайте кухню.
Свежий воздух поможет избавиться от запахов и улучшить качество воздуха.
- Используйте вытяжку.
Она поможет устранить стойкие запахи во время приготовления пищи и в течение короткого времени.
- Регулярно выносить мусор.
Это поможет предотвратить скопление пищевых отходов и неприятных запахов.
- Используйте ароматические свечи и пищевую соду.
Ароматические свечи с цитрусовым запахом помогут улучшить аромат, а пищевая сода – нейтрализовать запахи.
- Не оставляйте немытую посуду.
Частицы еды на посуде могут стать источником неприятных запахов.
- Чистите раковину и кухонную технику.
Это поможет сберечь приятный запах на кухне.
Следуя этим простым советам, вы сможете легко избавиться от неприятных запахов на кухне и наслаждаться свежим и ароматным воздухом.
Дополнительные советы:
- Поставьте на кухню вазу с фруктами. Некоторые фрукты, такие как яблоки и апельсины поглощают запахи.
- Заварите кофе или чай. Эти ароматы могут нейтрализовать неприятные запахи.
- Проветривайте кухню после приготовления пищи.
- Регулярно чистите кухонные полотенца и губки.
- Используйте натуральные освежители воздуха.
Напомним, мы уже писали, как нейтрализовать неприятный запах в холодильнике.
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