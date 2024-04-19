Как избавиться от отеков на лице: действенные советы от фитнес-тренера
Массаж лица – это простой, но эффективный способ улучшить состояние кожи и сделать лицо более подтянутым. Следуя этим советам, вы сможете добиться желаемого результата.
Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась секретами эффективного массажа лица, который поможет избавиться от отеков и сделать кожу более подтянутой.
Используйте специальное масло:
Забудьте о масле для тела или растительном! Для массажа лица нужно специальное масло, которое можно приобрести в аптеке или косметическом магазине.
Смойте масло после массажа:
Независимо от того, наносили вы масло, крем или эмульсию, после массажа обязательно умойтесь, чтобы предотвратить появление высыпаний.
Учтите противопоказания:
Прежде чем начать самомассаж, убедитесь, что у вас нет купероза, покраснения, акне или других проблем с кожей. Также не рекомендуется массировать шею при проблемах со щитовидной железой.
Делайте массаж регулярно:
Для лучшего эффекта рекомендуется делать массаж лица ежедневно по 1 минуте или 10-15 минут 1-2 раза в неделю, сосредотачиваясь на разных участках.
Не игнорируйте состояние тела:
Помните, что красота лица зависит не только от ухода за ним, но и общего состояния организма. Обратите внимание на свою осанку, разминайте шею и плечи, подтягивайте живот, регулярно занимайтесь спортом.
Дополнительные советы:
- Перед массажем очистите лицо от макияжа и других загрязнений.
- Используйте легкие хлопки, пощипывания и круговые движения.
- Не давите на кожу слишком сильно.
- Завершите массаж нанесением увлажняющего крема.
- При появлении любого дискомфорта прекратите массаж.
Напомним, мы уже писали, как делать массаж лица, чтобы получить эффект лифтинга.
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