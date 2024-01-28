Как избавиться от пыли на поверхностях надолго: впечатляющий лайфхак для хозяек

Пыль – это не только эстетическая проблема, но и потенциальный источник аллергии и других проблем со здоровьем. Чтобы избежать его накопления в доме, важно придерживаться некоторых простых правил.

Есть некоторые действенные лайфхаки, которые помогут вам эффективно побороть пыль на долгое время. Об этом пишет ТСН.

Как предотвратить оседание пыли

Используйте средства, отталкивающие пыль. К ним относятся эфирные масла, уксус и подсолнечное масло, кондиционер для стирки, специальные средства от пыли и антистатики для одежды.

Проветривайте помещение регулярно. Это поможет удалить пыль из воздуха.

Используйте микрофибру для уборки. Эти тряпки не оставляют разводов и ворсинок, что способствует уменьшению электризации поверхностей.

Убирайте сверху вниз. Таким образом вы избежите разнесения пыли по дому.

Намочите тряпку перед уборкой. Это поможет предотвратить подъем пыли в воздух.

Протирайте поверхности по направлению волокон ткани. Это поможет избежать разводов.

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Как правильно убирать

Регулярно протирайте труднодоступные места. К ним относятся полки, углы, проемы, вентиляционные решетки и т.д.

Чаще мойте пол. Это поможет удалить пыль с нижних поверхностей, которые могут являться источником его распространения.

Используйте пылесос с фильтром НЕРА. Это поможет задержать пыль и другие мелкие частицы внутри пылесоса.

Напомним, мы уже писали, какие секреты об уборке должна знать каждая хозяйка.

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