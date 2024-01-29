Как избавиться от старой ржавчины на противне за несколько минут: проверенный способ

Иногда случается, что на противне, которым мы часто пользуемся, может появиться ржавчина. Избавиться от этой проблемы можно без химических средств.

Об этом сообщило издание TastingTable. Прийти вам на помощь может обычный картофель. Процесс удаления ржавчины с помощью картофеля оказался не только эффективным, но и очень простым.

Вам нужно надрезать картофель, добавить на срез средство для мытья посуды и натереть противень. Также вы можете воспользоваться пищевой содой или солью для того, чтобы усилить эффект от картофеля. После этого вымойте противень и протрите сухой тряпкой.

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Важно отметить, что этот метод основан на использовании кислоты, содержащейся в картофеле. Она хорошо растворяет ржавчину, превращая ее в оксалат железа, затем легко смывается водой. Этот естественный и эффективный способ чистки является самым простым и экономичным методом.

Эксперты также рассказали, что существует еще один способ, который поможет устранить ржавчину на противне. В частности, на противень посыпьте пищевую соль и оставьте на полчаса. Также можно воспользоваться лимонной кислотой, ее нужно оставить на два часа. После чего вымыть противень обычным способом.

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