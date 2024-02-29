Как избавиться от улиток на огороде: 5 супердейственных методов
Как избавиться от улиток на огороде: 5 супердейственных методов
Весной на грядках часто появляются улитки. Они повреждают саженцы и молодые побеги растений. Так что в феврале-марте стоит позаботиться о защите от этих вредителей.
Причинами появления улиток могут быть влажная среда, опавшие листья или компост.
Признаки наличия улиток:
- Серебристые следы на почве и растениях
- Повреждение листьев и стеблей
- Исчезновение саженцев
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Как избавиться от улиток:
- Убирайте мусор и мульчу – там улитки прячутся.
- Выставляйте кормушки или сажайте цветы для привлечения птиц и жуков – естественных врагов улиток.
- Устраивайте искусственные барьеры из яичной скорлупы или медной ленты.
- Используйте пивные ловушки, ловушки с раствором соли.
- В крайнем случае – специальные химические препараты.
Итак, есть немало способов уберечь грядки от улиток. Защиту можно организовать заранее, не дожидаясь появления вредителей.
Напомним, пиво, яйца и вазелин: как эти продукты " воюют " против улиток и улиток.
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