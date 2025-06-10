Как избежать опадания завязи на помидорах: действенный совет от огородников

Для украинских дачников недостаточно просто высадить популярные томаты — нужно уметь правильно за ними ухаживать.Особенно важным в июне становится умение сохранить завязь на помидорах.

Эксперты с многолетним опытом выращивания томатов утверждают, что успех зависит от нескольких ключевых деталей.

Второй важный нюанс касается пасынков — их обязательно нужно обламывать руками, а не срезать инструментом.

Третья рекомендация от специалистов касается способа подвязывания кустов. Томаты не следует крепко привязывать непосредственно к опоре — лучше формировать свободную петлю.

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В июньский период особенно важно соблюдать правильный режим полива. Чрезмерное увлажнение может привести к загниванию корневой системы, тогда как недостаточное количество влаги останавливает рост и развитие растений.

Оптимальной стратегией является обильный полив исключительно в утренние или вечерние часы, когда солнце не столь активно.

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