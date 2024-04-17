Как категорически нельзя хранить духи, чтобы не испортить их
Духи – это не просто приятный запах, но и часть вашего образа, воспоминаний и эмоций. Поэтому важно знать, как правильно их хранить, чтобы они подольше радовали вас стойкостью и неповторимым ароматом. Об этом пишет Радиотрек.
Вот несколько советов:
Защитите от света
Свет, особенно солнечный, разрушает молекулы духов, делая их тусклыми и неустойчивыми. Храните флаконы в темном месте, подальше от окон и искусственного освещения.
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Оптимальная температура
Идеальная температура для хранения духов – от 15°C до 20°C. Не допускайте резких перепадов температур и храните духи вдали от источников тепла (радиаторы, камины).
Влажность под контролем
Высокая влажность также оказывает негативное влияние на аромат. Храните духи в сухом месте, вдали от ванной комнаты и других влажных помещений.
Нет холодильнику
Многие люди ошибочно полагают, что холодильник – это идеальное место для хранения духов. На самом деле низкие температуры могут негативно влиять на аромат.
Не покупайте "про запас"
Духи, как и любая косметика, имеют срок годности. Официально он составляет 5 лет со дня изготовления. Не покупайте духи "на будущее", ведь со временем их аромат может меняться.
Переливание с осторожностью
Если вы хотите перелить духи из большого флакона в маленький, делайте это аккуратно, чтобы не смыть летучие вещества. Используйте чистый сухой флакон из темного стекла и качественным спреем.
Бережное поведение
Не тряхивайте флакон, не оставляйте его открытым надолго. Наносите духи легкими прикосновениями на пульсирующие точки тела.
Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить красоту и стойкость ваших любимых духов на долгие годы.
Напомним, мы уже писали, как определить качественные духи.
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