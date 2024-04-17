Как категорически нельзя хранить духи, чтобы не испортить их

Духи – это не просто приятный запах, но и часть вашего образа, воспоминаний и эмоций. Поэтому важно знать, как правильно их хранить, чтобы они подольше радовали вас стойкостью и неповторимым ароматом. Об этом пишет Радиотрек.

Вот несколько советов:

Защитите от света

Свет, особенно солнечный, разрушает молекулы духов, делая их тусклыми и неустойчивыми. Храните флаконы в темном месте, подальше от окон и искусственного освещения.

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Оптимальная температура

Идеальная температура для хранения духов – от 15°C до 20°C. Не допускайте резких перепадов температур и храните духи вдали от источников тепла (радиаторы, камины).

Влажность под контролем

Высокая влажность также оказывает негативное влияние на аромат. Храните духи в сухом месте, вдали от ванной комнаты и других влажных помещений.

Нет холодильнику

Многие люди ошибочно полагают, что холодильник – это идеальное место для хранения духов. На самом деле низкие температуры могут негативно влиять на аромат.

Не покупайте "про запас"

Духи, как и любая косметика, имеют срок годности. Официально он составляет 5 лет со дня изготовления. Не покупайте духи "на будущее", ведь со временем их аромат может меняться.

Переливание с осторожностью

Если вы хотите перелить духи из большого флакона в маленький, делайте это аккуратно, чтобы не смыть летучие вещества. Используйте чистый сухой флакон из темного стекла и качественным спреем.

Бережное поведение

Не тряхивайте флакон, не оставляйте его открытым надолго. Наносите духи легкими прикосновениями на пульсирующие точки тела.

Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить красоту и стойкость ваших любимых духов на долгие годы.

Напомним, мы уже писали, как определить качественные духи.

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