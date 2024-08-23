Как кошка с собакой: какие знаки зодиака не могут построить отношения

Издавна известно, что некоторые люди вообще не могут ужиться вместе и ведут себя как кошка с собакой. По словам астрологов, есть знаки зодиака, которые не могут наладить стабильные и долговременные отношения.

Они всегда будут на ноже, и напряженная атмосфера вокруг них будет как во время мощного взрыва. Об этом говорится в материале издания Оdzadu .

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Овен и Рак

Овен – быстрый и склонный к приключениям, тогда как Раку нужно время, чтобы развить с кем-то более глубокую связь. Овну просто необходим человек спонтанный и жаждущий впечатлений. В то же время Рак сентиментальный, любит вспоминать прошлое и относится к романтическим натурам. Вряд ли эти два знака будут продолжать отношения.

Близнецы и Скорпион

Представители этих знаков зодиака на ножах, потому что каждый из них представляет развлечение что-то свое. Близнецы азартные, любят путешествовать, а Скорпион страстный, любит волнение в постели и иногда хочет скучать. Но скука не входит в словарь Близнецов. Они никогда не пойдут на компромисс.

Стрелец и Козерог

Стоит помнить о том, что Козерог трудолюбив, амбициозен и все свое свободное время жертвует работе. С другой стороны, Стрелец является изобретателем. Он любит развлекаться, не исполняет свои обязанности вовремя, всему находит оправдание и часто путешествует. Когда эти два символа находятся в комнате, это плохой знак. Что-то должно вам заранее подсказать, что разразится ссора. Их взгляды никогда не совпадают.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи о родившихся знаках зодиака, чтобы быть успешными.

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