Как красить брови обладательницам седых волос: полезные советы для роскошного вида

Седые волосы больше не считаются чем-то, что нужно скрывать или маскировать – теперь можно с гордостью демонстрировать свою натуральную седину и чувствовать себя прекрасно. Однако для достижения наилучшего эффекта важно правильно подобрать цвет бровей.

Специалисты по красоте, опрошенные изданием In Style, утверждают, что с появлением седины необходимо изменить оттенки средств для бровей, чтобы сохранить естественный вид. Использование той же косметики, что и раньше, может привести к чрезмерному выделению бровей на лице. Эксперты поделились советами по выбору правильного цвета бровей для седых волос.

Важность ухода за бровями

Обычно брови имеют несколько иной цвет, чем волосы на голове. Это связано с тем, что волоски на разных участках теряют меланин с разной скоростью. Однако не следует оставлять брови седыми, если эти изменения начались и там. Для создания естественного вида их следует подкрашивать, чтобы подчеркнуть глаза и сделать их более выразительными.

Учет тона кожи

При выборе цвета бровей под седые волосы важно учитывать естественный тон кожи. Для холодного тона кожи подойдут нейтральные оттенки туши, помад и теней. Слишком теплые тона могут создать резкий контраст с лицом, особенно холодные – придать ему болезненный вид. Мягкие тона обеспечивают бровям естественный и привлекательный вид.

Людям с теплым тоном кожи рекомендуется выбирать более светлые оттенки продуктов для бровей, такие как серо-коричневый, темно-русый и насыщенные коричневые тона. Они гармонично дополнят подтоны кожи, поскольку относятся к одной теплой гамме, варьирующейся от персикового до желтого и золотистого.

Использование старых фотографий

Для максимально точного выбора тона бровей можно воспользоваться своими фотографиями с натуральным цветом волос. Обратите внимание на самые темные пряди и выберите продукты на более 1-2 тона. С возрастом большинства людей нужны более выразительные черты лица для создания более молодого вида. И ничто не поможет в этом лучше, чем ваш естественный оттенок.

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Советы для блондинок

Если у вас от природы светлые волосы, поседевшие брови могут "раствориться" на лице. Чтобы выразить их, используйте продукты мягких и средних светлых тонов. Избегайте слишком пепель, теплых или темных оттенков.

Рекомендации для брюнеток

Один из самых оптимальных цветов бровей для седых волос – натуральный каштановый. Выбор продуктов в этой гамме самый широкий. Природные брюнетки могут использовать коричневые карандаши и пудры для бровей с серым оттенком. Но избегайте средств с избыточным количеством синих полутонов. Не делайте брови слишком темными.

Советы для рыжеволосых

Рыжеволосым обычно лучше подходят каштановые или рыжевато-коричневые тона. Рыжие средства для бровей могут создавать впечатление искусственности. Лучше отдать предпочтение серо-коричневой гамме оттенков.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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