Как легко и быстро размягчить масло: Необычный способ

Ищете эффективный способ быстро размягчить сливочное масло для вашего рецепта? Существует быстрый и простой метод, который занимает всего 10 минут.

Об этом сообщила блоггер-кондитер Салли Маккенни в статье для The Spruce Eats. Она отметила, что для этого способа потребуется микроволновка и небольшое количество воды. Кроме этого, важное сливочное масло нарезать небольшими кусочками.

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Инструкция:

Шаг 1: Налейте два стакана воды в чашку или миску, подходящую для микроволновки.

Шаг 2: Поставить миску с водой в микроволновку на две минуты или пока вода не станет очень горячей. В то же время положите кусочки сливочного масла в жаропрочную миску или на тарелку.

Шаг 3: Извлеките миску с горячей водой из микроволновки и добавьте сливочное масло. Быстро закройте дверцу микроволновки. В это время излучаемое тепло размягчит масло примерно через десять минут.

Этот способ работает идеально для любого рецепта, требующего размягченного сливочного масла. Для равномерного прогрева нужно правильно соотносить количество масла и размер тарелки.

Напомним, ранее мы делились рецептом скорого завтрака.

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