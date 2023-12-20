Как легко избавиться от рисовых долгоносиков в крупах: бабушкины методы

Уверенно можно утверждать, что каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с непрошеными гостями на своей кухне, а именно мучными или рисовыми долгоносиками, непонятно откуда попадающими в продуктовые запасы.

Однако есть отличный способ избавиться от вредителей. И использовать опасную и токсичную химию не следует, пишет Santeplusmag.

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Чтобы предотвратить появление этих насекомых, рекомендуется периодически просматривать кухонные и шкафы и кладовые, поскольку клопы могут откладывать несколько яиц ежедневно, и это может занять месяцы.

Если вы столкнулись с этой проблемой и не знаете, как ее решить, вот быстрое и эффективное решение. Важно отметить, что эти насекомые, хоть и безвредны для человека, могут способствовать появлению других вредителей, поэтому их необходимо истреблять.

На рынке существуют различные растворы, которые можно приобрести для решения проблемы, однако предпочтительнее использовать наиболее природные средства. Долгоносики питаются мукой, рисом, крупами и макаронами.

В большинстве своем эти маленькие насекомые появляются во влажной среде, такой как шкафы под раковиной, поэтому простым трюком будет поместить пакеты с рисом или другими продуктами в морозильную камеру по крайней мере на два дня. Таким образом, продукты будут защищены от любых видов паразитов, благодаря низким температурам и сухой среде.

Также можно использовать лавровый лист, зубчики чеснока, чёрный перец, розмарин. Эти натуральные продукты отпугивают долгоносиков благодаря своему сильному запаху.

Напомним, что белокрылка представляет опасность для многих растений, но особенно опасна для капусты. Вредитель повреждает листья и может уничтожить урожай в короткие сроки. В борьбе с ней хорошо помогают народные средства – какие именно подскажет UaPortal.

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