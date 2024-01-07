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Как легко постирать одеяло или плед, которые не помещаются в стиральную машинку

Игорь Романько

Как стирать одеяла и пледы без стиральной машинки

Большое одеяло или покрывало – это недешевая покупка, поэтому важно правильно ухаживать за ними. Если изделие не помещается в стиральную машинку, его можно постирать вручную или в стиральной самообслуживании.

Сначала перед стиркой проверьте бирку на одеяле, чтобы узнать, можно ли ее стирать, пишет ukr.media. Если одеяло пуховое, то его можно стирать только в стиральном самообслуживании. Чтобы одеяло не деформировалось во время стирки, положите его в мешок для стирки. Высушивайте одеяло в хорошо проветриваемом месте.

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Стирка вручную

Для ручной стирки вам понадобятся следующие материалы:

  • Теплая вода
  • Гель для стирки
  • Сода
  • Жидкость для мытья посуды

Инструкция:

  1. Наберите в ванную теплую воду.
  2. Добавьте в воду гель для стирки, соду и жидкость для мытья посуды.
  3. Замочите одеяло в растворе на 4 часа.
  4. Периодически переворачивайте одеяло.
  5. После замачивания слейте воду и прополощите одеяло в чистой воде.
  6. Высушите одеяло.

Стирка в машинке

Если у вас есть возможность, то вы можете постирать одеяло в стиральном самообслуживании. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

  • Большая стиральная машина
  • Гель для стирки

Инструкция:

  1. Выберите режим стирки для одеял или пледов.
  2. Добавьте в стиральную машину стиральный гель.
  3. Загрузите одеяло в стиральную машину.
  4. Запустите стирку.
  5. После стирки высушите одеяло.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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