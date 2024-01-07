Как легко постирать одеяло или плед, которые не помещаются в стиральную машинку
Большое одеяло или покрывало – это недешевая покупка, поэтому важно правильно ухаживать за ними. Если изделие не помещается в стиральную машинку, его можно постирать вручную или в стиральной самообслуживании.
Сначала перед стиркой проверьте бирку на одеяле, чтобы узнать, можно ли ее стирать, пишет ukr.media. Если одеяло пуховое, то его можно стирать только в стиральном самообслуживании. Чтобы одеяло не деформировалось во время стирки, положите его в мешок для стирки. Высушивайте одеяло в хорошо проветриваемом месте.
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Стирка вручную
Для ручной стирки вам понадобятся следующие материалы:
- Теплая вода
- Гель для стирки
- Сода
- Жидкость для мытья посуды
Инструкция:
- Наберите в ванную теплую воду.
- Добавьте в воду гель для стирки, соду и жидкость для мытья посуды.
- Замочите одеяло в растворе на 4 часа.
- Периодически переворачивайте одеяло.
- После замачивания слейте воду и прополощите одеяло в чистой воде.
- Высушите одеяло.
Стирка в машинке
Если у вас есть возможность, то вы можете постирать одеяло в стиральном самообслуживании. Для этого вам понадобятся следующие материалы:
- Большая стиральная машина
- Гель для стирки
Инструкция:
- Выберите режим стирки для одеял или пледов.
- Добавьте в стиральную машину стиральный гель.
- Загрузите одеяло в стиральную машину.
- Запустите стирку.
- После стирки высушите одеяло.
Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.
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