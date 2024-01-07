Как легко постирать одеяло или плед, которые не помещаются в стиральную машинку

Как стирать одеяла и пледы без стиральной машинки

Большое одеяло или покрывало – это недешевая покупка, поэтому важно правильно ухаживать за ними. Если изделие не помещается в стиральную машинку, его можно постирать вручную или в стиральной самообслуживании.

Сначала перед стиркой проверьте бирку на одеяле, чтобы узнать, можно ли ее стирать, пишет ukr.media. Если одеяло пуховое, то его можно стирать только в стиральном самообслуживании. Чтобы одеяло не деформировалось во время стирки, положите его в мешок для стирки. Высушивайте одеяло в хорошо проветриваемом месте.

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Стирка вручную

Для ручной стирки вам понадобятся следующие материалы:

Теплая вода

Гель для стирки

Сода

Жидкость для мытья посуды

Инструкция:

Наберите в ванную теплую воду. Добавьте в воду гель для стирки, соду и жидкость для мытья посуды. Замочите одеяло в растворе на 4 часа. Периодически переворачивайте одеяло. После замачивания слейте воду и прополощите одеяло в чистой воде. Высушите одеяло.

Стирка в машинке

Если у вас есть возможность, то вы можете постирать одеяло в стиральном самообслуживании. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

Большая стиральная машина

Гель для стирки

Инструкция:

Выберите режим стирки для одеял или пледов. Добавьте в стиральную машину стиральный гель. Загрузите одеяло в стиральную машину. Запустите стирку. После стирки высушите одеяло.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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