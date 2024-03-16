Как легко приготовить французский мясной пирог с слоеным тестом

Кто не любит сытные и ароматные пироги? А если его можно приготовить за полчаса? Тогда это просто находка! Этот рецепт французского мясного пирога из слоеного теста станет вашим любимым. Он универсален, сочный, с хрустящей корочкой. А готовить его очень просто!

Фарш для пирога лучше использовать свиной. К нему добавляем измельченный бекон (не копченое сало!), лук, морковь, специи. Рецептом поделились на сайте Shuba.

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Ингредиенты:

Слоеное тесто - 500 г

Свиной фарш – 350 г

Бекон – 150 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Молотая гвоздика – 1/8 ч. л.

Молотый мускатный орех – 1/8 ч. л.

Черный молотый перец – 1/8 ч. л.

Яичный желток – 3 шт.

Соль – по вкусу

Мак – 10 г

Приготовление:

Морковь натереть, измельчить лук, бекон нарезать кубиками. Разогреть растительное масло на сковороде, обжарить лук до мягкости. Добавить фарш, жарить, помешивая, до румяности. Добавить морковь, специи, бекон, посолить, жарить еще несколько минут. Снять с огня. Добавить в фарш желтки, перемешать. Раскатать тесто, половиной застелить форму для пирога (24 см). Проколоть вилкой. Выложить фарш, накрыть второй половиной теста. Защипнуть края, обрезать, смазать яйцом, посыпать маком. Сделать надрезы на тесте. Выпекать 30-40 минут до золотистого цвета.

Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.

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