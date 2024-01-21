Как легко приготовить цукаты из яблок: быстрый и вкусный рецепт
ЦУКАТЬ ИЗ ЯБЛОК
Солнечные и такие вкусные!
Ингредиенты:
1 кг яблок (практически все сорта, кроме "Семеренко")
500 мл воды
500 г сахара
сок одного лимона
цедра одного лимона
По желанию можно добавить корицу, анис, кардамон.
Для приготовления цукатов из яблок очищаем яблоки от кожуры и семян. Нарезаем кусочками 4 на 4 см.
Добавляем цедру и сок лимона, сахар.
Заливаем водой, доводим до кипения и провариваем 20 минут на среднем огне. Яблоки должны пропитаться сиропом и стать прозрачными.
После этого оставляем яблоки в сиропе до полного охлаждения.
Выкладываем яблоки на решетку и сушим в духовке при температуре 80°С в течение 4-5 часов. Можно пользоваться дегидратом.
Сироп от яблок можно хранить в морозильной камере и повторно использовать, а также для пропитки бисквитов и кексов.
Охлаждаем цукаты и убираем в герметично закрываемую емкость. Цукаты из яблок готовы!
Источник Instagram.