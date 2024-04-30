Как легко убрать липкие следы от скотча: названы эффективные способы

Для того чтобы эффективно удалить скотч, или липкие следы от него, следует придерживаться нескольких несложных рекомендаций. Прежде всего, следует использовать для очистки мягкие ткани или губки.

Согласно советам опытных домохозяек, важно избегать использования твердых щеток, чтобы не повредить поверхность царапинами. Об этом пишет Prostoway.

Для удаления клейких следов скотча можно использовать обычные средства, которые есть почти в каждом доме. Вот, например, обычное растительное масло.

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Оно эффективно смягчает и растворяет липкий слой скотча.

Достаточно намочить кусок ткани или ватный диск в масле и нанести на несколько минут для действия. После этого остатки клея легко удаляются с помощью мыльного раствора.

Если поверхность не изготовлена из камня, гранита или мрамора, то можно воспользоваться уксусом.

Смочите ватный диск в уксусе и приложите к загрязненному месту на некоторое время. Затем вытрите место влажной чистой тряпкой.

Еще один метод, который аналогичен предыдущему – использование этилового спирта. Важно быть осторожными при его применении на пластиковых или крашеных поверхностях.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о лайфхаках со скотчем, которые могут облегчить вам жизнь.

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