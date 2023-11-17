Как легко выжать сок лимона: простой лайфхак

Лимонный сок – очень важный ингредиент многих блюд. Но выжим лимонного сока может быть довольно неприятным процессом, ведь брызги летят по всей кухне.

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Пользователь TikTok с аккаунтом wholeapproachnutrition поделилась простым и эффективным методом выжимания сока из лимона, который сохранит ваши силы и время.

Для этого вам понадобится целый лимон. Уложите его на стол и катайте, легко нажимая, чтобы размягчить мякоть внутри. Затем, взяв металлическую шпажку, проткните лимон вертикально, не доходя до конца.

Теперь переверните лимон так, чтобы отверстие было снизу, и выжмите сок в выбранный сосуд. Этот простой лайфхак позволяет легко и быстро получить свежий лимонный сок, используя доступные средства без особых навыков или оборудования.

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