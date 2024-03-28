Как легко заточить терку для овощей за 5 минут: простой лайфхак
Со временем даже самая острая терка может затупиться. Натереть морковь или свеклу становится настоящим мучением, а руки устают от того, что приходится прилагать много усилий.
За считанные минуты ваша терка снова станет острой, как новая! И вам не придется тратить деньги на покупку нового инструмента. Попробуйте этот простой лайфхак с сайта prostoway, и вы больше никогда не будете мучиться с тупой теркой.
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Не спешите выбрасывать старую терку и покупать новую! Вы можете легко заточить ее с помощью обыкновенной фольги.
Как это сделать:
- Возьмите отрез фольги и сделайте из него плотный шарик.
- Начинайте тереть фольгой терку со всех сторон, словно вы натираете овощи.
- Пройдитесь фольгой по всей терке, не пропуская ни одного места.
- Попытайтесь потереть морковь, картофель или свеклу. Вы будете приятно удивлены результатом!
Напомним, UAportal сообщал, как быстро наточить кухонные ножи разными способами.
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