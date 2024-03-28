Как легко заточить терку для овощей за 5 минут: простой лайфхак

Как быстро наточить терку для овощей в домашних условиях

Со временем даже самая острая терка может затупиться. Натереть морковь или свеклу становится настоящим мучением, а руки устают от того, что приходится прилагать много усилий.

За считанные минуты ваша терка снова станет острой, как новая! И вам не придется тратить деньги на покупку нового инструмента. Попробуйте этот простой лайфхак с сайта prostoway, и вы больше никогда не будете мучиться с тупой теркой.

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Не спешите выбрасывать старую терку и покупать новую! Вы можете легко заточить ее с помощью обыкновенной фольги.

Как это сделать:

Возьмите отрез фольги и сделайте из него плотный шарик. Начинайте тереть фольгой терку со всех сторон, словно вы натираете овощи. Пройдитесь фольгой по всей терке, не пропуская ни одного места. Попытайтесь потереть морковь, картофель или свеклу. Вы будете приятно удивлены результатом!

Напомним, UAportal сообщал, как быстро наточить кухонные ножи разными способами.

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