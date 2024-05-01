Как лицу с инвалидностью получить компенсацию за авто
Правительство Украины предлагает программу частичной компенсации за приобретенный автомобиль для защитников Украины, получивших инвалидность в результате военных действий и проживающих в Киеве.
Эта программа – это возможность для защитников Украины с инвалидностью обрести мобильность и улучшить качество своей жизни, пишет 24tv.ua.
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Кто может получить компенсацию?
- Защитники Украины с инвалидностью I или II группы, потерявшие верхние или нижние конечности в результате ранения или увечья во время военных действий.
- Жители города Киева.
Каков размер компенсации?
Сумма компенсации может составлять от 10% до 95% стоимости автомобиля, но не может превышать 180-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц в расчете на месяц. По состоянию на 2024 год это 545 040 гривен.
Как получить компенсацию?
- Заполните онлайн-анкету по ссылке: [удален недействительный URL-адрес].
- Добавьте в анкету следующие документы:
- Копию удостоверения личности с инвалидностью в результате войны;
- Копии паспорта;
- Копию идентификационного номера;
- Копию выписки по осмотру медико-социальной экспертной комиссии;
- Копию справки военно-врачебной комиссии;
- Копию справки об обстоятельствах травмирования;
- Копию справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица (при необходимости);
- Копию национального водительского удостоверения Украины на право управления транспортными средствами соответствующей категории;
- Копию договора купли-продажи транспортного средства;
- Копию справки-счета и/или чек с указанием цены автомобиля с учетом налога на добавленную стоимость;
- Копия свидетельства о регистрации транспортного средства.
Важно!
- Уточнить детали можно по телефону горячей линии Киев Милитари Хаб: 0800300633 или 380674434311 (Отдел медицинского обслуживания).
- Процент возмещения ранее приобретенного автомобиля ветеранам войны будет начисляться в зависимости от ценовой политики и состояния машины.
Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.
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