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Как можно использовать кожуру цитрусов в быту: 5 лайфхаков

Цихоцкая Мария

Как можно использовать кожуру цитрусов в быту: 5 лайфхаков

Ищете способы экономить, быть эко-сознательными и использовать остатки продуктов с пользой? Обратите внимание на кожуру цитрусовых! Ее потенциал поражает: от ароматизаторов до натуральных чистящих средств.

Об этом пишет ЭКОномный дом.

Забудьте о химических ароматизаторах:

  • Соберите кожуры цитрусовых в сосуд, залейте теплой водой на 10-12 дней. Перелейте жидкость в пульверизатор и распыляйте в комнате.
  • Посыпьте кожуру сахаром, оставьте на несколько часов в закрытом сосуде. Откройте сосуд – свежий аромат наполнит кухню.

Чистота без ущерба:

  • Протирайте свежей кожурой апельсина плиту, духовку, стол или пол. Это нейтрализует запахи и поможет удалить жир.

Удобрение для комнатных растений:

  • Кожа цитрусовых содержит калий, фосфор и магний. Добавьте ее в горшки с комнатными растениями, немного закапывая в грунт.

Свеча своими руками:

  • Используйте целые шкурки половинок апельсинов или грейпфрутов. Добавьте немного масла и подожгите белую сердцевинку.

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Ароматизатор для труб:

  • Нарежьте кожуру крупно, заморозьте в формочках для льда. Опустите цитрусовый лед в раковину, чтобы нейтрализовать запах.

Сохраните коричневый сахар:

  • Поместите сушеные цитрусовые шкурки в контейнер с коричневым сахаром. Они оградят его от влаги.

Используйте кожуру цитрусовых для:

  • Улучшение запаха компоста.
  • Изготовление натурального моющего средства.
  • Отпугивание насекомых.
  • Освежение обуви.
  • Очистка мясорубки.

Напомним, мы уже писали, как сделать заготовки цитрусовой цедры.

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