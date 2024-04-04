Как можно использовать шишки на участке: топ 4 способа от опытных садоводов

Не спешите выбрасывать шишки, они могут стать настоящей находкой для вашего сада и огорода. Шишки можно использовать в качестве мульчи на цветнике или огороде. Летом они отлично защищают землю от солнечных лучей, а зимой служат дополнительным слоем для того, чтобы растения не замерзли.

Благодаря шишкам почва лучше сохраняет влагу. При этом они совсем не мешают поливке. Следует обратить внимание, что еловые шишки для мульчирования не подходят – в них любят селиться муравьи. Об этом пишет Радиотрек.

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Вот несколько практических и эстетических способов их использования:

Мульчирование:

Шишки – отличный мульчирующий материал.

Летом они защищают почву от пересыхания и перегрева, а зимой – от промерзания.

Мульчирование шишками помогает сохранить влагу в почве и сдерживает рост сорняков.

Дренаж:

Благодаря своей структуре, шишки отлично подходят для дренажа.

Их можно использовать как целыми, так и измельченными в зависимости от потребностей.

Дренаж из шишек улучшает аэрацию почвы и предотвращает загнивание корней растений.

Компостирование:

Шишки обогащают компост и делают его более рыхлым.

Однако важно помнить, что они разлагаются довольно медленно.

Для лучшего разложения рекомендуется измельчать шишки перед добавлением в компостную кучу.

Декор:

Шишки – это не только практичный, но и эстетический материал.

Их можно использовать для декора клумб, гряд, садовых дорожек и вазонов.

Шишки отлично сочетаются с другими природными материалами, такими как кора, мох, камни.

Благодаря своей универсальности шишки найдут широкое применение на вашем участке. Используйте их для практических целей, декора или создания оригинальных арт-объектов.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.

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