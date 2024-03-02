Как можно отдалить старость и быть дольше молодым

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Долголетие состоит из простых вещей

Несколько дней назад я в очередной раз со сцены рассказывала о продлении молодости. Тема, на первый взгляд, кажется уже даже затертой, потому что об "антииджинге" и "биохакинге" не говорят разве что мои кошки-братья Кузя и Люйко. Чего только не предлагается тем, кто стремится "омолодиться": и уколы, и капельницы, и "пеллеты", и устройства, однако к продолжению молодости и замедлению старения это отношение имеет мало.

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А що має?

1. Максимальне запобігання віковим захворюванням, знання свого тіла, показників організму і адекватна підтримка його роботи. Тобто, вчасно виявляти "поломки" і вчасно їх ремонтувати (дієтотерапією, зміною способу життя, фізичних навантажень, лікуванням).

2. Здоровий спосіб життя.

Нам часто хочеться повірити в солодкі обіцянки рекламних буклетів, де написано, що різні процедури-масажі допоможуть вам схуднути і оздоровитися, а насправді ожиріння може бути і наслідком саркопенії, дегенеративної втрати м’язів (наявність саркопенії віднімає 10 років життя), прихованого гіпотиреозу (мінус 10 років життя), ожиріння та стеатозу печінки (ще мінус 10 років) і так далі.

Ми нерідко збираємо гроші на тижневий відпочинок на модному курорті, але регулярно не буваємо на сонці (мінус 7 років за хронічний дефіцит сонячного проміння).

Продовжити молодість, відтермінувати, сповільнити розвиток хвороб старості допомагають прості речі:

— повноцінний сон

— аеробні і силові тренування (плюс 4,5 роки)

— здорове низькоглікемічне харчування (плюс 7 років)

— нормальна маса тіла (в межах ІМТ)

— тренування інтелекту, медитація, позитивні емоції і тому подібне.

Це лише невеликий перелік тих "пазликів", з яких складається загальний план дій. І робити це потрібно якомога раніше, а не тоді, коли "вже пізно пити боржомі".