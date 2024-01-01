Как мыть кастрюли и сковородки пищевой содой: полезный лайфхак

Со временем предметы быта обладают свойством портиться, терять блеск, иногда даже чернеть, плеснеть или покрываться грязью. Это касается сковородок, кастрюль, мебели, одежды и игрушек.

Все эти предметы впоследствии портятся и становятся практически ненужными. Но не торопитесь их выбрасывать. Издание Sante Plus рассказало о способе, который действительно даст "вторую жизнь" пригоревшим кастрюлям и сковородкам.

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Если у вас есть сковороды, которыми пользовались несколько раз, потому что они начали темнеть, покрываться пятнами и покрываться жирной коркой, не огорчайтесь.

Чтобы избежать некоторых роковых ошибок, можно использовать пищевую соду. Она представляет собой выдающийся продукт для дома, тщательно очищая поверхности. Ее можно комбинировать с другими мощными ингредиентами для обезжиривания, такими как уксус белый или лимонный сок.

Тот факт, что этот белый порошок очень эффективен, заключается в его абразивной природе, которая позволяет глубоко очистить стойкие пятна. Хотя сегодня его использование демократизировано для широкой публики, его эффективность при более необычных неудобствах, таких как сгоревшие сковороды или противень остается малоизвестной.

Для чистки кастрюль и сковород от нагара и жира соедините белый уксус и пищевую соду с четвертью стакана воды. Вылейте оба ингредиента на обрабатываемую поверхность и оставьте оба чистящего средства на срок до 4 часов. Затем потрите, и посуда будет совершенно новый вид.

Кроме этого, жирных пятен на посуде можно избавиться с помощью простого шарика из алюминиевой фольги. Сделайте ее среднего размера и начните тереть всю поверхность почерневшей сковороды или кастрюли.

Предварительно необходимо опрыскать посуду хорошим бытовым чистящим средством: можно использовать то, которым вы обычно моете посуду.

Налейте несколько капель жидкости для мытья посуды, затем начните тереть поверхность кастрюли или кастрюли шариком из фольги, которую вы сделали дома. Приложив немного усилий и терпения, вы увидите, что результат просто потрясающий, а сковородки и кастрюли будут как новые.

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