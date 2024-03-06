Как на украинском можно назвать 'бутерброд': языковед привел интересный пример

Многие люди пользуются немецким словом "бутерброд". Однако существует удельное украинское слово, которым можно назвать ломтик хлеба с маслом, колбасой, сыром или ветчиной.

Языковед Александр Авраменко рассказал об украинском аналоге известного немецкого слова. Этим он поделился для "Сніданку з 1+1".

"Как мы называем ломтик хлеба с маслом, колбасой, сыром или ветчиной? Да, "бутерброд" или "канапка", и даже "канапе". С этими словами все в порядке, они давно приехали в наш язык с немецкого и французского", – отметил он.

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Языковед объяснил, что на украинском можно сказать "накладанець".

"Корешок хрена, яйцо, кусочек масла и немного зелени и языком наших предков – "накладанець", – указал он.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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