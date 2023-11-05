Как на украинском сказать 'собутыльник'

В сообществе "Чиста мова" в Фейсбуке украинцы поинтересовались, как сказать на украинском языке "собутыльник". Этим словом россияне называют людей, вместе употребляющих алкогольные напитки.

В русско-украинском словаре языковеда Авсия Изюмова за 1926 год есть только один вариант перевода этого слова. Это "горілча́ний брат". А на сайте "Словотір" предлагаются следующие варианты перевода:

супияк

співчарник

почарківець ("товариш по чарці")

чаркувальник

почарник

однопляшечник

спільник з пиятики.

Сообщество "Чиста мова" предлагает всего три варианта перевода слова "собутыльник". Это "горілча́ний брат", "почаркі́вець" и "чопови́й брат" (від "чопового" – мита на продаж спиртного).

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Что касается людей, злоупотребляющих алкоголем, в Украине их называют пьяницами.

Синонимы к слову пьяница:

алкого́лік

випива́ка

запия́ка

опия́ка

п'янди́га

п'яни́ця

п'яни́ченька

п'яни́чка

п'янчу́га

п'янчу́жка

п'яню́га

пите́ць

питу́щий

пропия́ка

брагун

бражник

пиворіз

пропоєць

пропій

Ранее языковед Александр Авраменко сказал, сказать правильно "потяг" или "поїзд".

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