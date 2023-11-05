Как на украинском сказать "собутыльник"
В сообществе "Чиста мова" в Фейсбуке украинцы поинтересовались, как сказать на украинском языке "собутыльник". Этим словом россияне называют людей, вместе употребляющих алкогольные напитки.
В русско-украинском словаре языковеда Авсия Изюмова за 1926 год есть только один вариант перевода этого слова. Это "горілча́ний брат". А на сайте "Словотір" предлагаются следующие варианты перевода:
- супияк
- співчарник
- почарківець ("товариш по чарці")
- чаркувальник
- почарник
- однопляшечник
- спільник з пиятики.
Сообщество "Чиста мова" предлагает всего три варианта перевода слова "собутыльник". Это "горілча́ний брат", "почаркі́вець" и "чопови́й брат" (від "чопового" – мита на продаж спиртного).
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Что касается людей, злоупотребляющих алкоголем, в Украине их называют пьяницами.
Синонимы к слову пьяница:
- алкого́лік
- випива́ка
- запия́ка
- опия́ка
- п'янди́га
- п'яни́ця
- п'яни́ченька
- п'яни́чка
- п'янчу́га
- п'янчу́жка
- п'яню́га
- пите́ць
- питу́щий
- пропия́ка
- брагун
- бражник
- пиворіз
- пропоєць
- пропій
Ранее языковед Александр Авраменко сказал, сказать правильно "потяг" или "поїзд".
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