Как надолго избавиться от пыли в комнатах: 8 действенных лайфхаков от хозяек

Устали от пыли, которая появляется сразу после уборки? Пора выяснить, откуда он берется, и принять меры!

Даже после тщательной уборки уже на следующий день появляется пыль. Но есть методы, которые помогут продлить беспиловый период. Об этом пишет Телеграф.

Источники пыли в доме:

Отшелушивание кожи людей и животных Это неизбежный процесс, но его можно частично контролировать, принимая душ ежедневно и регулярно расчесывая животных.

Это неизбежный процесс, но его можно частично контролировать, принимая душ ежедневно и регулярно расчесывая животных. Волосы: Регулярная мойка головы и уборка волос из одежды и мебели поможет уменьшить их количество.

Волокна тканей: Синтетические ткани подвержены образованию большего количества пыли, чем натуральные.

Синтетические ткани подвержены образованию большего количества пыли, чем натуральные. Износ мебели и пола: Со временем мебель и пол изнашиваются, выделяя мелкие частицы, становящиеся пылью.

Со временем мебель и пол изнашиваются, выделяя мелкие частицы, становящиеся пылью. Наружная пыль: Он попадает в помещение через окна, двери и вентиляционные проемы.

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Как уменьшить количество пыли:

Регулярно убирайте: Используйте пылесос с HEPA-фильтром для тщательной сборки пыли со всех поверхностей.

Используйте пылесос с HEPA-фильтром для тщательной сборки пыли со всех поверхностей. Обеспечьте хорошую вентиляцию: Открывайте окна и используйте вентиляторы, чтобы свежий воздух циркулировал в помещении.

Открывайте окна и используйте вентиляторы, чтобы свежий воздух циркулировал в помещении. Очищайте текстиль: Регулярно стирайте шторы, ковры и другие текстильные изделия.

Регулярно стирайте шторы, ковры и другие текстильные изделия. Используйте защитные чехлы: Накройте матрасы и подушки защитными чехлами, чтобы предотвратить накопление пыли.

Уменьшите количество источников пыли: По возможности, удалите пыль собирающие предметы, такие как ковры, мягкие игрушки и книжные полки.

По возможности, удалите пыль собирающие предметы, такие как ковры, мягкие игрушки и книжные полки. Полируйте мебель: Использование полироли или кондиционера для мебели поможет снизить накопление пыли.

Использование полироли или кондиционера для мебели поможет снизить накопление пыли. Увлажняйте воздух: Сухой воздух способствует распространению пыли. Использование увлажнителя воздуха поможет удерживать пыль в воздухе.

Сухой воздух способствует распространению пыли. Использование увлажнителя воздуха поможет удерживать пыль в воздухе. Храните вещи в вакуумных пакетах: Это поможет защитить их от пыли, когда они не используются.

Дополнительные советы:

Протирайте пыль влажной тряпкой, а не сухой, чтобы она не разлеталась по комнате.

Проветривайте комнату после уборки.

Купите домашних животных каждую неделю.

Не разрешайте животным спать на вашей кровати.

Регулярно меняйте фильтры в кондиционерах и воздухоочистителях.

Напомним, мы уже писали, как убрать пыль, чтобы она долго не оседала на мебель.

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