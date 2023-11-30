Как надолго сохранить лимон свежим, чтобы он не портился

В холодное время цитрусовые становятся незаменимым дополнением к чаю или другому напитку. Также лимон подойдет для заправки салатов, мясных и рыбных блюд.

Впрочем, бывает так, что лимон быстро портится. И это не может не огорчать, но существует простое решение этой проблемы.

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Лимон можно сохранить в отличном состоянии очень просто, если знать несколько уловок. Кулинары утверждают, что плоды нужно разрезать на небольшие части, чтобы они поместились в формы для замораживания льда.

Сверху эти куски лимона залейте водой, затем поставьте в морозилку. В результате вы всегда будете иметь его под рукой. Поэтому сделать ароматное и витаминное время у вас всегда будет возможность.

Ранее UAportal рассказывал, что тыква может храниться в свежем виде до 6 месяцев в прохладном, темном месте с температурой от 4 до 9 градусов Цельсия.

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