Как нанести тональный крем, чтобы покрытие было идеальным: лайфхак от бьюти блоггера
Как нанести тональный крем, чтобы покрытие было идеальным: лайфхак от бьюти блоггера
Идеальный тон лица – это мечта многих женщин. Но часто тональные кремы не справляются с обещаниями, оставляя эффект маски или не скрывая недостатки кожи.
Визажистка Саша Дюрант поделилась простым, но действенным лайфхаком в TikTok, который поможет вам достичь идеального макияжа. Суть лайфхака состоит в смешивании пудры и тонального крема. Это не только экономит время, но и делает кожу более совершенной и натуральной.
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Как это сделать:
- Возьмите немного пудры для фиксации и тонального крема.
- Смешайте их на наружной стороне ладони.
- Нанесите смесь на лицо с помощью спонжа или кисти.
- Добавьте немного консилера, если это необходимо.
- Закрепите результат еще щепоткой пудры.
Преимущества этого метода:
- Экономит время
- Обеспечивает более плотное покрытие
- Помогает скрыть недостатки кожи
- Делает макияж более натуральным
Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо к макияжу.
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