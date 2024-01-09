Как наносить духи зимой, чтобы аромат продержался дольше: действенные лайфхаки

Зима – это время для теплых, обволакивающих ароматов. Легкие летние композиции на морозе звучат бледно и невнятно. Чтобы духи зимой радовали вас своим звучанием, соблюдайте несколько простых правил.

Об этом пишет Ukr.media.

Выбирайте правильные ноты

Избегайте цитрусовых, морских и цветочных нот. Они плохо раскрываются на холоде. Лучше отдать предпочтение теплым, пряным и сладковатым ароматам. К примеру, ладан, мирра, ваниль, корица, шафран.

Уменьшайте дозировку

При низких температурах спирт улетучивается медленнее, поэтому аромат будет держаться дольше, но будет звучать менее насыщенно. Не стоит наносить много парфюмерии, иначе вы будете чувствовать их весь день. Достаточно одного-двух распылений.

Наносите на волосы

Волосы – это идеальный носитель для духов. Они держат аромат лучше, чем кожа. Распылите духи на расческу и пройдитесь им по всей длине волос.

Наносите на пульсирующие точки

Пульсирующие точки – это места, где тепло тела выделяется наиболее интенсивно. Именно там аромат раскроется лучше всего. Лучшие места для нанесения духов зимой – это запястье, основание и задняя поверхность шеи, заушное пространство.

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Как носить летние ароматы зимой.

Если вы не можете оторваться от своего любимого летнего парфюма, вот несколько способов сделать его более устойчивым зимой:

Нанесите на место нанесение лосьона для тела. Лосьон должен обладать нейтральным запахом.

Наносите духи за 15-20 минут до выхода из дома. Так аромат успеет раскрыться.

Напомним, мы уже писали, как определить качественные духи и выбрать хороший аромат.

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