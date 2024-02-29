Как наносить макияж на стареющую кожу: лайфхак, который сделает вас неотразимой

С возрастом может быть нелегко принять тот факт, что то, что когда-то подобало вашему лицу, уже не подходит. Возможно, раньше вы наносили на лицо матующий тональный крем и красили темные губы, но со временем ваша бьюти рутина могла измениться. Конечно, мы все имеем право делать со своим лицом все, что нам нравится, однако иногда следует признать, что все меняется.

64-летняя визажистка поделилась советом, который может изменить ваш макияж, если вы старше или имеете мешки под глазами.

Она советует только одно маленькое изменение, которое может улучшить ваш внешний вид.

Бренда Бернетт, публикующая советы по макияжу на TikTok, поделилась "одним трюком, который существенно изменит ваши тени".

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Она призывает взять кисточку с прямым краем и провести прямо по краю теней, поднимая консилер вверх и поперек, чтобы взгляд был устремлен вверх и глаза выглядели менее "затуманенными".

Затем она растушевывает консилер более толстой кистью для равномерного нанесения, говоря, что это очень важно, особенно на зрелой коже. Консилер, который она использует, немного светлее ее реального тона кожи, обращая внимание на глаза, а не на кожу вокруг.

Напомним, мы уже писали, как подготовить лицо к макияжу.

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