Как наносить макияж на сухую кожу: советы визажистов

Сухая кожа требует особого ухода, ведь она склонна к шелушению, раздражению и не всегда дружит с декоративной косметикой Эксперты советуют женщинам с таким типом кожи несколько лайфхаков, которые помогут сделать мейк безупречным. Используйте эти советы и пусть ваша кожа сияет красотой. Об этом пишет Обoz.

Подготовьте кожу:

Используйте увлажняющие сыворотки, кремы и спреи с гиалуроновой кислотой или глицерином.

Регулярно производите мягкое отшелушивание с помощью химических пилингов на основе молочной кислоты.

Не забудьте об увлажняющем креме перед нанесением макияжа.

Откажитесь от плотного тонального:

Вместо тонального крема с полным покрытием выбирайте легкие BB или CC-кремы с увлажняющими компонентами.

Для маскировки проблемных участков используйте консиллер.

Наносите косметику правильно:

Движения должны быть легкими в одном направлении.

Используйте кисти или спонж для макияжа, убивая косметику, а не растирая.

Избегайте сухих текстур:

Пудра может подчеркнуть шелушение. Ее лучше использовать только в Т-зоне и выбирать мелкодисперсные средства.

Откажитесь от матирующих пудр и хайлайтеров с блестками, которые зрительно делают кожу более тусклой.

Фиксируйте макияж спреем:

Спрей для лица поможет закрепить макияж, не пересушивая кожу.

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Дополнительные советы:

Выбирайте косметику с пометкой "для сухой кожи".

Обратите внимание на состав: витамины E, A, F, пантенол, аллантоин – друзья сухой кожи.

Не используйте спиртосодержащие тоники и лосьоны.

Пейте достаточно воды.

Защищайте кожу от солнца.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо.

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