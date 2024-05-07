Как наносить макияж на сухую кожу: советы визажистов
Сухая кожа требует особого ухода, ведь она склонна к шелушению, раздражению и не всегда дружит с декоративной косметикой Эксперты советуют женщинам с таким типом кожи несколько лайфхаков, которые помогут сделать мейк безупречным. Используйте эти советы и пусть ваша кожа сияет красотой. Об этом пишет Обoz.
Подготовьте кожу:
- Используйте увлажняющие сыворотки, кремы и спреи с гиалуроновой кислотой или глицерином.
- Регулярно производите мягкое отшелушивание с помощью химических пилингов на основе молочной кислоты.
- Не забудьте об увлажняющем креме перед нанесением макияжа.
Откажитесь от плотного тонального:
- Вместо тонального крема с полным покрытием выбирайте легкие BB или CC-кремы с увлажняющими компонентами.
- Для маскировки проблемных участков используйте консиллер.
Наносите косметику правильно:
- Движения должны быть легкими в одном направлении.
- Используйте кисти или спонж для макияжа, убивая косметику, а не растирая.
Избегайте сухих текстур:
- Пудра может подчеркнуть шелушение. Ее лучше использовать только в Т-зоне и выбирать мелкодисперсные средства.
- Откажитесь от матирующих пудр и хайлайтеров с блестками, которые зрительно делают кожу более тусклой.
Фиксируйте макияж спреем:
- Спрей для лица поможет закрепить макияж, не пересушивая кожу.
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Дополнительные советы:
- Выбирайте косметику с пометкой "для сухой кожи".
- Обратите внимание на состав: витамины E, A, F, пантенол, аллантоин – друзья сухой кожи.
- Не используйте спиртосодержащие тоники и лосьоны.
- Пейте достаточно воды.
- Защищайте кожу от солнца.
Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо.
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