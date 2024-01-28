Как нарезать лук без слез: профессионалы советуют использовать холод

Лук вкусный и полезный ингредиент, часто используемый в кулинарии. Однако нарезать ее довольно неприятно из-за того, что потом начинают слезиться глаза.

Луковые растения обладают защитным механизмом, который активируется при повреждении тканей. Этот механизм запускается находящимися в клетках ферментами, ферменты разрушают определенные молекулы, в частности аминокислоты. При повреждении тканей они вступают во взаимодействие, запуская защитную реакцию.

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В ходе этой реакции происходят химические реакции, в результате которых образуются соединения серы. Атомы серы содержатся в аминокислотах, находящихся в луке. При разрушении клеток они начинают реагировать с ферментами, образуя инсектициды. Это и вызывает слезотечение при нарезании лука.

Если поместить лук в морозильную камеру на 10 минут перед нарезанием, этот фермент будет частично инактивирован, и вы сможете резать лук без слез.

"Многие люди считают, что заморозка снижает питательную ценность овощей. Однако исследования показывают, что заморозка лука не имеет существенного влияния на его питательные свойства. На самом деле заморозка лука может сделать его вкуснее", – говорят эксперты.

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Они советуют за раз нарезать столько лука, сколько вам потребуется, например, в течение недели. Положите луковицы без шелухи в морозилку на 10-15 минут. Затем достаньте и нашинкуйте.

Переложите в пакеты с застежками и извлеките из них лишний воздух и закройте. Уложите в морозилку. Могут подойти и герметичные контейнеры. Этот контейнер также полезен для того, чтобы ваша морозильная камера не пропитывалась запахом лука.

Репчатый лук является популярным ингредиентом во многих блюдах, но как его почистить и нарезать без слез. UAportal рассказывает о 15 действенных методах.

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