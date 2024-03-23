Как нарезать лук и не заплакать: полезный совет от шеф-повара

Как нарезать лук, чтобы не плакать

Все мы обожаем блюда с луком, но ненавидим процесс его нарезки. Слезы, жжение, резь в глазах – знакомое? Почему мы плачем?

В издании CNN решили разобраться, как нарезать лук без слез. Это защитный механизм растения. Когда мы режем лук, разрушаются его клетки, выделяются серные соединения и раздражающие глаза ферменты.

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Что делать?

1. Вентилятор. Он выдует пары, вызывающие слезы.

2. Очки. Защищают глаза от попадания паров.

3. Охлаждение. Перед порезкой положите лук в холодильник на 30 минут.

4. Тепло. Обдайте лук кипятком на 10 секунд.

5. Кислота. Добавить лимонный сок или уксус во время нарезки.

6. Свеча. Зажгите свечу, чтобы нейтрализовать пары.

7. Хлеб. Держите кусочек хлеба во рту во время нарезки.

8. Лайфхак от повара: режьте лук не поперек, а вдоль стебля. Так вы не разрушаете структуру клеток и выделяетесь меньше серных соединений.

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