Как нарисовать веснушки без кисточки: лайфхак от модниц

Многие мечтают о веснушках. Нарисовать их не так-то просто, однако возможно, если знать правильный способ.

Существует один продукт, который поможет создать веснушки без труда. Расскажем, как нарисовать веснушки с помощью брокколи. Этот простой метод не отнимет много времени. О нем рассказали в журнале Cosmopolitan.

Как сделать искусственные веснушки

Для этого вам понадобится небольшое соцветие брокколи. Его структура создаст натуральный эффект, которого невозможно добиться с помощью кисточек.

Нанесите на руку или палитру бронзер или кремовый скульптор, затем подберите его на брокколи. Удалите избыток бронзера. Легкими постукивающими движениями нанесите средство на лицо.

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Следует отметить, что не следует набирать много бронзера или скульптора. Так эффект будет более естественным и естественным. Также важно очищать брокколи от косметического средства перед нанесением нового.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо к макияжу.

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