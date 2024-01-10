Как натереть тарелки, чтобы были как в ресторане: лайфхак

Мыть посуду моющими средствами – это затратно и не всегда экологично. Существует простой и эффективный способ мытья посуды без химии, который поможет сэкономить деньги и защитить окружающую среду.

Об этом пишет Shuba.

Для приготовления этого средства вам понадобятся:

500 мл кипяченой воды

1 ст. л. уксуса

1 ч. л. соли

Способ приготовления:

Смешайте уксус и соль в кипяченой воде до полного растворения. Перелейте раствор в бутылку с распылителем.

Как использовать:

Обработайте небольшим количеством раствора посуду. Протрите посуду полотенцем.

Эффект:

Средство эффективно удаляет жир, грязь и нагар, не оставляя на посуде химических растворов. Посуда становится чистой до скрипа.

Напомним, мы уже писали, чем отмыть жирную посуду без химии, если нет горячей воды.

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