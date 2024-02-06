Как научить ребенка делать выбор: советы, которые помогут развить навыки
Как научить ребенка делать выбор: советы, которые помогут развить навыки
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Как научить ребенка делать выбор? Если до этого момента все за ребенка выбирали вы, не ждите осознанных решений быстро.
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Кілька порад щодо того, як розвинути навичку робити вибір:
- маленькі вибори щодня. Ввечері запропонуйте кілька книжок, з яких дитина може обрати, яку саме читати на ніч. Наступного разу дайте можливість обрати, що купити в магазині - солодощі до чаю або іграшку. Поступово розширюйте кількість та перелік виборів та переходьте від обмеженої кількості варіантів до повної свободи.
- читайте з дитиною казки, в яких головний герой постає перед вибором. Обговоріть з дитиною, щоб могло статися, якби герой зробив інший вибір. Казки - найпростіший спосіб показати наслідки виборів на доступних і адекватних вікові прикладах.
- показуйте особистий приклад - проговорюйте, що зараз ви стоїте перед вибором і як приймаєте рішення. Наслідування - головний інструмент навчання.
- коли навички простих виборів опановані, навчіть дитину, як приймати складніші рішення. Випишіть разом плюси і мінуси, спробуйте проговорити можливі наслідки в форматі "а що, як ми зробимо так? до чого це може призвести?". Поясніть, що часто серце та розум підказують нам різні відповіді, і цілком нормально дослухатися до одного, то до іншого.