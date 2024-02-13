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Как навсегда отучить кота царапать мебель: 4 действенных лайфхака

Игорь Романько

Как отучить кота царапать мебель

Все, кто имеет кота, знают эту проблему: мебель поцарапана, облезла, иногда даже порвана. С помощью этих советов вы сможете отучить кота царапать мебель и сохранить ее в сохранности.

Если кот внезапно начал царапать мебель, возможно, у него есть проблемы со здоровьем. Обратитесь к ветеринару, чтобы исключить медицинские причины этого поведения, пишет Meta.

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Вот несколько советов, которые помогут вам отучить кота царапать мебель:

1. Купите когтеточку – это самый эффективный способ.

Выберите когтеточку, которая:

  • Достаточно высока, чтобы кот мог полностью вытянуться, когда царапает.
  • Прочная и стойкая.
  • Сделана из материала, который нравится коту (например, из сизаля).
  • Поставьте когтеточку у мебели, которую кот любит царапать.
  • Можно также положить на нее игрушки или лакомство, чтобы поощрить кота использовать ее.

2. Используйте отпугивающие спреи или ленты.

  • Кошки не любят запахи цитрусовых, мяты или лаванды.
  • Поэтому можно отделать мебель спреем с одним из этих ароматов.
  • Также можно использовать двухстороннюю липкую ленту.
  • Кошки не любят ощущение липкости на лапах, поэтому им не захочется царапать мебель, оклеенную лентой.

3. Регулярно подстригайте когти коту.

  • Это поможет предотвратить повреждение мебели.
  • Подстригайте когти специальными когтерезками.
  • Будьте осторожны, чтобы не ранить кота.

4. Больше играйте с котом.

  • Кошки царапают мебель от скуки.
  • Поэтому им нужно много играть.
  • Купите коту игрушки, лазилки, царапки.
  • Уделяйте время играм с котом.

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