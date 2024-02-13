Как навсегда отучить кота царапать мебель: 4 действенных лайфхака

Все, кто имеет кота, знают эту проблему: мебель поцарапана, облезла, иногда даже порвана. С помощью этих советов вы сможете отучить кота царапать мебель и сохранить ее в сохранности.

Если кот внезапно начал царапать мебель, возможно, у него есть проблемы со здоровьем. Обратитесь к ветеринару, чтобы исключить медицинские причины этого поведения, пишет Meta.

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Вот несколько советов, которые помогут вам отучить кота царапать мебель:

1. Купите когтеточку – это самый эффективный способ.

Выберите когтеточку, которая:

Достаточно высока, чтобы кот мог полностью вытянуться, когда царапает.

Прочная и стойкая.

Сделана из материала, который нравится коту (например, из сизаля).

Поставьте когтеточку у мебели, которую кот любит царапать.

Можно также положить на нее игрушки или лакомство, чтобы поощрить кота использовать ее.

2. Используйте отпугивающие спреи или ленты.

Кошки не любят запахи цитрусовых, мяты или лаванды.

Поэтому можно отделать мебель спреем с одним из этих ароматов.

Также можно использовать двухстороннюю липкую ленту.

Кошки не любят ощущение липкости на лапах, поэтому им не захочется царапать мебель, оклеенную лентой.

3. Регулярно подстригайте когти коту.

Это поможет предотвратить повреждение мебели.

Подстригайте когти специальными когтерезками.

Будьте осторожны, чтобы не ранить кота.

4. Больше играйте с котом.

Кошки царапают мебель от скуки.

Поэтому им нужно много играть.

Купите коту игрушки, лазилки, царапки.

Уделяйте время играм с котом.

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