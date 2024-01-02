Как не вымести счастье из дома: Названы самые популярные приметы, связанные с веником
Веник – это не просто предмет обихода, но и мощный оберег, который может принести в дом обилие, удачу и оградить от нечисти.
Народные приметы о венике помогут вам правильно использовать этот предмет и привлечь в свою жизнь положительную энергию, пишет РадиоТрек.
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Покупать новый веник нужно в период растущей луны. Не стоит делать это в августе, потому что такой веник принесет в дом проблемы.
Старый веник нужно выбрасывать подальше от дома, чтобы его не могли использовать для наведения порчи. Нельзя выбрасывать старый веник в окно или сжигать его.
Веник нужно ставить в углу ручкой вверх, чтобы нечисть не поселилась в нем.
Приметы о венике и гостях
- Если на полу остался прутик от веника, значит, вскоре в дом придут гости.
- Если ребенок взял веник и начал им места, это также означает, что скоро в дом придут гости.
- Если вы хотите, чтобы неприятный вам мужчина больше не приходил к вам, подметите его следы, когда он уйдет.
- Если вы не хотите, чтобы гости уходили, не убирайте после ухода.
Другие приметы о венике
- В одном доме нельзя использовать два веника, поскольку это может привести к бедности.
- Нельзя использовать веник для наказания, поскольку это может привести к болезням или проблемам.
- Если беременная женщина переступит через лежащий веник, то роды будут тяжелыми.
Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.
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