Как не замерзнуть зимой на улице: 7 действенных лайфхаков

В холодное время года важно оградить себя от переохлаждения и обморожения. Для этого можно воспользоваться простыми, но эффективными советами.

Об этом пишет Telegraf.

Что делать перед выходом на улицу

Покушайте калорийную пищу. Это даст организму энергию для согревания.

Не пейте алкогольные напитки. Они могут замедлить кровообращение и привести к переохлаждению.

Не курите. Курение также нарушает кровообращение.

Оденьтесь по погоде. Обратите внимание на то, чтобы одежда была теплой и плотно прилегала к телу. Не забудьте о головном уборе, шарфе и варежках.

Выберите теплую и удобную обувь. Оно не должно быть тесным, чтобы не нарушать кровообращение.

Откажитесь от металлических украшений. Они быстро остывают и могут привести к обморожению кожи.

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Что делать на улице

Не выходите на улицу сразу после сна. Дайте организму время проснуться и приспособиться к холоду.

Не находитесь на улице слишком долго. Если вы чувствуете, что вы начинаете замерзать, найдите место, где можно согреться.

Дышите носом. Это поможет согреть воздух, попадающий в организм.

Периодически проверяйте состояние кожи. Если вы заметили, что какой-то участок кожи стал бледным или синюшным, это может быть признаком обморожения. Немедленно найдите теплое место.

Напомним, мы уже писали,как не замерзнуть зимой, когда выключают отопление.

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