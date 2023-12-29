Как не замерзнуть зимой на улице: 7 действенных лайфхаков
Как не замерзнуть зимой на улице: 7 действенных лайфхаков
В холодное время года важно оградить себя от переохлаждения и обморожения. Для этого можно воспользоваться простыми, но эффективными советами.
Об этом пишет Telegraf.
Что делать перед выходом на улицу
- Покушайте калорийную пищу. Это даст организму энергию для согревания.
- Не пейте алкогольные напитки. Они могут замедлить кровообращение и привести к переохлаждению.
- Не курите. Курение также нарушает кровообращение.
- Оденьтесь по погоде. Обратите внимание на то, чтобы одежда была теплой и плотно прилегала к телу. Не забудьте о головном уборе, шарфе и варежках.
- Выберите теплую и удобную обувь. Оно не должно быть тесным, чтобы не нарушать кровообращение.
- Откажитесь от металлических украшений. Они быстро остывают и могут привести к обморожению кожи.
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Что делать на улице
- Не выходите на улицу сразу после сна. Дайте организму время проснуться и приспособиться к холоду.
- Не находитесь на улице слишком долго. Если вы чувствуете, что вы начинаете замерзать, найдите место, где можно согреться.
- Дышите носом. Это поможет согреть воздух, попадающий в организм.
- Периодически проверяйте состояние кожи. Если вы заметили, что какой-то участок кожи стал бледным или синюшным, это может быть признаком обморожения. Немедленно найдите теплое место.
Напомним, мы уже писали,как не замерзнуть зимой, когда выключают отопление.
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