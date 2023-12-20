Как не замерзнуть зимой на улице: простые советы
Зима – это время года, когда риск обморожения особенно высок. Особенно это касается людей, которые часто находятся на улице, например, спортсменов, работников сферы обслуживания, детей и пожилых людей.
Обморожение – это повреждение тканей, вызванное длительным воздействием холода. Оно может привести к потере чувствительности, красноте, опуханию, а в некоторых случаях – даже к некрозу тканей, пишет Телеграф.
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Чтобы избежать обморожения, важно соблюдать простые правила безопасности.
Вот несколько советов, которые помогут вам защититься от обморожения зимой:
- Одевайтесь тепло. Одежда должна быть свободной, чтобы не препятствовать кровообращению. Лучше одевать несколько слоев одежды, чем один толстый.
- Не забывайте о головном уборе. Голова – это одна из самых больших областей теплоотдачи, поэтому головной убор очень важен.
- Защищайте лицо и руки. Носите шарф, перчатки или перчатки.
- Не употребляйте алкогольные напитки. Алкоголь расширяет сосуды, что может привести к переохлаждению организма.
- Не выходите на улицу в мороз без необходимости. Если вы все-таки собираетесь выйти, не задерживайтесь долго.
Если вы все же переохладились, важно немедленно принять меры, чтобы согреться. Вот несколько методов быстрого обогрева:
- Двигайтесь. Активные движения помогут вам согреться.
- Погрейтесь в теплой воде. Постоянная температура воды должна быть около 40 градусов Цельсия.
- Выпейте горячий чай или кофе. Горячие напитки помогут согреть организм изнутри.
- Нанесите на лицо и руки тёплые компрессы.
Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам защититься от обморожения:
- Перед выходом на улицу проверьте прогноз погоды. Если ожидается мороз, подготовьтесь к этому заранее.
- Прислушивайтесь к своему организму. Если вы чувствуете, что начинаете мерзнуть, немедленно вернитесь в теплое помещение.
- Если вы обнаружили у себя признаки обморожения, немедленно обратитесь за помощью.
Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.
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